Chiavari: diga soffolta e politica per incrementare il settore balneazione

A Chiavari prosegue la realizzazione della diga soffolta. Scrive il sindaco Federico Messuti: “Un intervento fondamentale che permette di trattenere il materiale di ripascimento all’interno di un’unica cella. Questa soluzione garantisce una protezione della costa più efficace e duratura, evitando la necessità di dover riportare ogni anno sabbia e scogli per il rifacimento delle barriere. L’ampliamento e la nuova configurazione delle spiagge rendono possibile l’attivazione di servizi, che saranno completamente organizzati dal Comune e pensati esclusivamente per migliorare la fruibilità del litorale, senza alcuna finalità di lucro”.

Come è noto verrà organizzato e gestito da Marina Chiavari nelle spiagge del Rupinaro e piazzetta dei pescatori un servizio di lettini e ombrelloni ad costo indicativo di circa 5 euro al giorno per ciascun elemento noleggiato. Un modo per incrementare la balneazione ed attirare anche turisti pendolari in città.

