Città e Guardia costiera in lutto per la morte di Edoardo Mao

Profondo lutto alla Spezia e nella grande famiglia della Guardia Costiera per la morte improvvisa di Edoardo Mao del 2^ Capo capo aiutante in servizio la Guardia Costiera di Loano-Albenga. Mao era originario della Spezia e la notizia della sua scomparsa ha suscitato profonde parole di cordoglio. “Il Comandante Generale, a nome di tutto il personale delle Capitanerie di porto, esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari” si legge in post diffuso dalla Guardia Costiera.

L’articolo Cartoline dalle Cinque Terre: borghi incantevoli, tanti turisti e stazioni piene proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com