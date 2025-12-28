Giornata mondiale per la pace, il vescovo illustra il messaggio di papa Leone XIV

Giovedì prossimo, primo gennaio, la Chiesa cattolica celebra la Giornata mondiale per la pace. Ogni anno il sommo pontefice, con un suo messaggio, dedica la Giornata ad un tema particolare. Quest’anno papa Leone XIV, alla sua prima Giornata per la pace, l’ha dedicata al tema La pace sia con tutti voi: Verso una pace ‘disarmata e disarmante’. Si tratta, si ricorderà, del primo saluto rivolto dal nuovo papa alla folla di Piazza San Pietro e a tutto il mondo al momento della sua elezione, nel maggio scorso. Come ogni anno, in diocesi, sarà il vescovo Luigi Ernesto Palletti a illustrare il messaggio alle autorità e ai fedeli in occasione delle celebrazioni di capodanno. Mercoledì lo farà alle 18 in cattedrale alla Spezia, nel corso della messa vigiliare, mentre giovedì lo farà, sempre alle 18, nella basilica concattedrale di Sarzana.

