Inchiesta finanziamenti ad Hamas, le reazioni della politica

Genova. Arrivano le prime reazioni dal mondo della politica ligure e genovese sull’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas sotto forma di donazioni umanitarie partita da Genova.

Dal centrodestra ligure sono arrivati gli attacchi più duri: il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, ha sottolineato come “a più di ventiquattr’ore dall’operazione delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di nove esponenti della galassia pro-pal accusati di finanziare Hamas, la sindaca di Genova Silvia Salis, e il Pd locale non hanno speso una sola parola sull’accaduto, sebbene l’indagine sia partita proprio dalla procura di Genova. La sinistra, purtroppo, non si smentisce – conclude Berrino – sempre pronta ad andare a caccia di inesistenti fantasmi fascisti, ma silente rispetto alla concretezza del pericolo dettato dal fondamentalismo islamico

