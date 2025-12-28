COMMENTA
Inchiesta finanziamenti ad Hamas, le reazioni della politica

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, le reazioni della politica

associazione benefica palestina mohammad hannoun

Genova. Arrivano le prime reazioni dal mondo della politica ligure e genovese sull’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas sotto forma di donazioni umanitarie partita da Genova.

Dal centrodestra ligure sono arrivati gli attacchi più duri: il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, ha sottolineato come “a più di ventiquattr’ore dall’operazione delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di nove esponenti della galassia pro-pal accusati di finanziare Hamas, la sindaca di Genova Silvia Salis, e il Pd locale non hanno speso una sola parola sull’accaduto, sebbene l’indagine sia partita proprio dalla procura di Genova. La sinistra, purtroppo, non si smentisce – conclude Berrino – sempre pronta ad andare a caccia di inesistenti fantasmi fascisti, ma silente rispetto alla concretezza del pericolo dettato dal fondamentalismo islamico

