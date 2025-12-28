Lo Spezia al bivio di fine anno tra classifica e progetto, in cerca di identità e interpreti mancati

E’ uno Spezia che respira quello che si abbraccia al termine del successo strappato in extremis ad un Pescara che nel secondo tempo era andato vicino perfino a vincerla con corollario finale del tecnico Gorgone che si è lamentato per un rigore non concesso dall’insufficiente Zanotti e nemmeno messo in discussione dal Var. Contavano solo i tre punti, lo hanno ribadito in tanti tra gli oltre 9mila che lasciavano le scalee del Picco con le coronarie attentate ma anche con la comprensibile malcelata soddisfazione per aver assistito a una vittoria che pesa tantissimo soprattutto perché presa in uno scontro diretto. Ma attenti e lucidi, la salvezza è uno scudetto da conquistare e se quella di due anni fa arrivò all’ultima gara nonostante un mercato di gennaio centrato significa che di facile non c’è proprio nulla.

Quelli presi al Delfino sono peró tre punti di platino perché regalano un piccolo passo avanti ai bianchi prima della pausa invernale ma che, come detto, raccontano ancora di una squadra che non ha trovato una sua fisionomia collettiva e che dall’inizio dell’anno convive con un’infinita sequela di assenze tra squalifiche (sei cartellini rossi sono tantissimi), infortuni, ricadute. Una squadra ancora distratta, che prende un gol assurdo frutto di una corta respinta che sa di regalo, che rischia molto anche su qualche possesso perduto (vedi Aurelio nel finale, se segna il Pescara ciao ottimismi) in zone del campo dove non si deve.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com