Un malore improvviso accompagnato da uno svenimento. Momenti di apprensione per un escursionista 48enne, nel pomeriggio, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. L’uomo, originario di Massa Carrara, stava proseguendo il cammino sul sentiero che da Porto Venere arriva fino al Muzzerone quando è svenuto. Nel giro di pochissimo tempo è stato dato l’allarme ed è stato raggiunto dal Soccorso alpino e speleologico della Liguria che lo ha recuperato. Le sue condizioni sono migliorate fin da subito ma si è reso necessario un passaggio in ospedale per accertamenti. Il 48enne è stato accompagnato al Sant’Andrea dalla Pubblica assistenza di Porto Venere.

L’articolo Malore sul sentiero per il Muzzerone: escursionista in ospedale proviene da Città della Spezia.

