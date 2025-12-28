Marciapiedi Via Leonardi e Via D’Isengard, Montefiori interroga il sindaco

Il consigliere comunale Andrea Montefiori rende nota la presentazione di un’interrogazione in cuisi rivolge al sindaco Pierluigi Peracchini per sapere “se non intenda procedere al rapido ripristino delle condizioni dei marciapiedi di Via Vittorio Leonardi e Via Luigi D’isengard“, si legge nel documento, nel quale l’esponente Pd parla di “condizioni di ammaloramento di numerosi marciapiedi della città” e rileva “l’importanza che hanno per tutti i cittadini, nella vita di tutti giorni, i percorsi pedonali”; Montefiori guarda in particolare allo “stato dei marciapiedi di via Vittorio Leonardi e via Luigi D’Isengard compreso tra via Spallanzani e via Capellini”, osservando come “il loro ripristino significhi preservare l’incolumità delle persone e quindi la loro sicurezza”.

