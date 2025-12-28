Portovenere: invito al “cimento di Ria” nel Borgo delle Grazie

Dagli organizzatori

Il cimento di Ria – 17ª edizione: giovedì 1 gennaio 2026. Eccoci qua anche quest’anno pronti per sfidare il freddo come da tradizione per farci i migliori auguri per un anno ricco di soddisfazioni. Tutto pronto nel borgo delle Grazie per la diciassettesima edizione del Cimento di Ria. Si tratta di un appuntamento benaugurale che si svolge ormai tradizionalmente la prima giornata dell’anno e riveste anche un’occasione per tanti amanti del borgo che riescono a raggiungere la località delle Grazie per uno scambio di saluti con amici e parenti e poi partecipare a quello che è il tuffo più atteso.

» leggi tutto su www.levantenews.it