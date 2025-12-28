COMMENTA
CONDIVIDI

Prosegue fino all’Epifania il periodo di apertura straordinaria del Castello Doria di Porto Venere

Prosegue fino all’Epifania il periodo di apertura straordinaria del Castello Doria di Porto Venere

Castello Doria Portovenere

Prosegue il periodo di aperture straordinarie del Castello Doria di Porto Venere in occasione delle festività. In aggiunta alle giornate festive e prefestive, l’apertura al pubblico del castello, dallo scorso 22 dicembre e fino al 6 gennaio, è per tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 17:00, eccezion fatta per Natale e Capodanno.
Dal 10 gennaio 2026 il servizio riprenderà con il calendario della bassa stagione, con apertura limitata ai giorni di sabato, domenica e festivi.

L’articolo Prosegue fino all’Epifania il periodo di apertura straordinaria del Castello Doria di Porto Venere proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com