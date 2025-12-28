Rapallo: “Via Mameli pedonale, quando c’è da decidere il Comune scappa”

Da Andrea Carannante, consigliere Comunale a Rapallo

Via Mameli pedonale si allaga. Sempre. Da anni. Ogni pioggia è un’alluvione annunciata. Non è un’opinione, è un fatto. E non è nemmeno un mistero: il Comune di Rapallo lo sa benissimo. Eppure, quando si passa dalle parole ai fatti, succede sempre la stessa cosa: si promette, si rinvia, si rimanda.

E intanto l’acqua entra nei negozi. Durante il Consiglio Comunale sul Bilancio ho presentato l’Emendamento n. 19, una proposta minimale ma seria, concreta, amministrativamente ineccepibile.

