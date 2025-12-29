COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Abbandono dei rifiuti, a Millesimo più telecamere per multare chi conferisce fuori dai cassonetti

Abbandono dei rifiuti, a Millesimo più telecamere per multare chi conferisce fuori dai cassonetti

giunta millesimo garofano sindaco

Millesimo. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Francesco Garofano, annuncia un giro di vite sull’abbandono di rifiuti al di fuori dei cassonetti ufficializzando un investimento straordinario di 20 mila euro destinato all’acquisto e all’installazione di moderni sistemi di videosorveglianza.

L’obiettivo primario dell’operazione è contrastare il fenomeno dei conferimenti illeciti al di fuori dei cassonetti dell’immondizia, una pratica che danneggia il decoro e grava sulle tasche della collettività.

» leggi tutto su www.ivg.it