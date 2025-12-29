Calcio/ Genoa, l’Olimpico resta un tabù: la Roma vince 3-1. Cori e applausi per De Rossi

Partita senza storia allo stadio Olimpico, dove il Genoa viene superato 3-1 dalla Roma in una gara subito indirizzata dai giallorossi. Serata particolare per Daniele De Rossi, alla prima da avversario contro la squadra con cui ha costruito la propria carriera, accolto dagli spalti con diversi striscioni di omaggio prima del fischio d’inizio.

Il tecnico rossoblù conferma il 3-5-2, con Sommariva tra i pali al posto dello squalificato Leali. In difesa rientra Ostigard accanto a Otoa e Vasquez, mentre sugli esterni di centrocampo trovano spazio Norton-Cuffy e Martin. In mezzo agiscono Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson, con Ekuban e Vitinha a guidare l’attacco.

