Camogli: interventi fronte mare: soffolta, prolungamento molo e falesia

A Camogli nell’elenco dei progetti in essere o futuri illustrati dal sindaco Giovanni Anelli, tre riguardano il litorale: la diga soffolta, i lavori alla falesia del cimitero, il prolungamento del molo per la messa in sicurezza della zona Lazza/ex ristorante “Rosa”.

“Questa mattina, nell’incontro con Bucci ho trovato interesse, condivisione e sensibilità sui temi diga soffolta e molo, per il quale si prevede un prolungamento di 30-40 metri. Per la soffolta seguiranno l’iter dei lavori gli assessori Lorenzo Ghisoli e Francesco Olivari. Questo intervento è importante per salvaguardare la spiaggia e la basilica di Santa Maria Assunta. La cifra totale da investire è importante: 7 milioni di euro. Purtroppo abbiamo perso l’occasione di richiedere fondi del PNRR non a causa nostra”.

