Chiavari: concluso l’Anno Giubilare, celebrazione col vescovo in cattedrale

Nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari, si è svolta domenica 28 dicembre la celebrazione conclusiva dell’Anno giubilare della diocesi. L’appuntamento, iniziato alle ore 16, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli riuniti per la Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. La liturgia, dedicata in particolare ai temi del pellegrinaggio e della speranza, si è aperta con il canto d’ingresso “Pellegrini di speranza”, inno del Giubileo 2025.

Nel corso della funzione, il Vescovo ha richiamato il significato del cammino compiuto durante l’anno, soffermandosi in particolare sull’esperienza vissuta attraverso i sacramenti, la preghiera, il pellegrinaggio e le opere di carità. “Attraverso questo percorso – ha sottolineato – abbiamo fatto un’esperienza intensa della misericordia divina e il Signore ci ha adornati della sua grazia”. Il Vescovo ha inoltre ricordato come la comunità diocesana abbia condiviso, lungo l’anno liturgico, i misteri della fede, della speranza e della carità, invitando i fedeli a custodire quanto vissuto anche nella quotidianità. “Rinfrancati da questa esperienza di conversione – ha poi aggiunto – torniamo alla nostra vita di ogni giorno come discepoli, mantenendo viva la speranza, perché è fedele colui che ha promesso”.

