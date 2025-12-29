Diocesi Savona, si è concluso l’anno del Giubileo della Speranza

Savona. Anche nella diocesi di Savona-Noli si è chiuso il venticinquesimo giubileo universale ordinario della Chiesa cattolica. Nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino ha presieduto la messa solenne, animata dal Coro Diocesano.

Al termine ha benedetto il “Pane del cammino”, segno di comunione, condivisione e sinodalità. Ciò che è stato raccolto alla distribuzione dei pani sarà devoluto alla Caritas diocesana per le iniziative promosse in Avvento. “Cos’è stato quest’anno giubilare? – si è chiesto monsignor Marino durante l’omelia – È stato fare spazio a Dio nella nostra vita, l’anno della nostra conversione, per riconoscere il primato di Dio nella nostra vita. L’abbiamo fatto andando in pellegrinaggio a Roma, visitando le chiese giubilari, dando spazio alla preghiera e al Signore. Il giubileo non è una somma di riti che si sovrappongono ma è riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, è fare spazio a Lui nel legame sponsale, in quello fraterno, in quello familiare, è confidare in Lui, come abbiamo fatto durante tutto l’anno come ‘pellegrini di speranza’. Le famiglie siano spazi di speranza!”.

