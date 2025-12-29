Genoa, De Rossi a Dazn: “C’è rabbia e fastidio, non puoi permetterti così tanti errori”

Roma. È un De Rossi pieno di emozioni contrastanti nel post-partita della sconfitta del suo Genoa contro la Roma. Ai microfoni di Dazn commenta: “C’è dentro rabbia e fastidio, non mi è piaciuta la prestazione fatta e la scindo dal saluto iniziale e finale dei miei ex tifosi e giocatori, sarebbe stato uguale. Quello ci sarebbe comunque stato con qualsiasi risultato. Mi dispiace essere andato col volto scuro, ma vivo così il calcio e lo sanno. Con una prestazione diversa sarei stato più sereno nell’andarli a salutare”.

Sulla preparazione della partita commenta: “Io tutte le partite mi addormento con difficoltà alla sera, andiamo sempre a motori al massimo. Questa aveva questa sorta di romanticismo, ma la preparazione non è cambiata di una virgola e ho fatto capire che per me contava solo il risultato, l’avevamo preparata un po’ simile a quella con l’Atalanta”.

» leggi tutto su www.genova24.it