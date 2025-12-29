Grande Capodanno di Savona, le Vibrazioni: “Felici di essere con voi”. Programmi e “misteri” dei dj Fabietto e Rudy Mas

Savona. “Siamo felici di suonare a Savona il 31 dicembre per un concerto con cui saluteremo insieme l’arrivo dell’anno nuovo. Non vediamo l’ora di salire sul palco e portarvi la nostra musica. Ci vediamo prestissimo”. Arrivano il saluto e gli auguri de Le Vibrazioni che saranno sul palco del Grande Capodanno di Savona in piazza Sisto IV.

Dice il vice sindaco e assessore agli Eventi Elisa Di Padova: “Il mio più caldo benvenuto in particolare alle Vibrazioni, che ringrazio per aver scelto Savona”. Aggiunge il direttore artistico Marco Dottore: “Come sempre, ma questa volta ancora di più, abbiamo un cast numeroso e completo, in grado di assicurare emozioni e nel corso della serata, a cui consigliamo di assistere per intero, generi musicali che accontentino un po’ tutti, ma sempre nel nostro stile”.

» leggi tutto su www.ivg.it