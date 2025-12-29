“Hannoun libero”, presidio davanti al carcere di Marassi. Il figlio: “Questo è solo l’inizio”

Genova. “È difficile dire poche parole, non basterebbero cinque, dieci minuti, mezz’ora, ma mi limito a essere coinciso: oggi è solo la prima tappa di quello che faremo, manifestazioni, cortei, a Genova, Roma, Milano e in altre città, fino a che mio padre non uscirà da questo carcere dove si trova ingiustamente”.

A parlare è Mahmoud Hannoun, 30 anni, figlio di Mohammad, l’architetto al centro dell’inchiesta della procura di Genova sui presunti finanziamenti a organizzazioni che sarebbero collegate ad Hamas. Questa sera, davanti al carcere di Marassi, il giovane ha preso in mano il megafono e ha parlato persone che si sono date appuntamento per esprimere solidarietà a suo padre, per cui il gip ha deciso la custodia cautelare in cella.

