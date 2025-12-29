Intervento senza precedenti al Gaslini: operato un bimbo con grave malformazione oculare

Genova. L’equipe dell’Oculistica dell’Istituto Gaslini e della chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Policlinico San Martino hanno eseguito un delicato e raro intervento di neurotizzazione corneale su un bambino di due anni privo del quinto nervo cranico di destra.

Si tratta del primo intervento in Italia di questo genere a essere realizzato su un paziente così giovane, un’operazione fondamentale per garantire al bimbo la vista. Questa malformazione infatti priva la cornea del normale nutrimento nervoso, provocando ulcere corneali neurotrofiche con rischio di perdita permanente della vista.

L’obiettivo dell’intervento è stato reinnervare la cornea sfruttando i nervi sensitivi dell’altro lato del volto, nella prospettiva di ripristinare una funzione visiva il più possibile simile a quella di un coetaneo sano. I medici hanno prelevato un piccolo nervo dal polpaccio del bambino e lo hanno collegato ai nervi sovraorbitario e sovratrocleare del lato sano, creando un canale.

» leggi tutto su www.genova24.it