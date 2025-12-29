La discarica di Campo in Ferro sarà tombata per creare una nuova banchina nel progetto Basi Blu

La Marina Militare ha deciso il destino della discarica di Campo in Ferro: il tombamento. Nelle more del progetto di ampliamento della base navale denominato Basi Blu è ora compresa anche la creazione di una nuova banchina nella zona al confine con la borgata marinara di Cadimare, per decenni utilizzata per lo stoccaggio fuori norma di un ingente quantitativo di materiale inquinante. Battezzata appunto Banchina ex Campo in Ferro sarà da progetto costituita da una struttura di contenimento del materiale, una vasca di colmata dove conferire parte dei fanghi di dragaggio dell’antistante darsena Duca degli Abruzzi e infine un piazzale di cemento.

Deciso dunque il destino del sito che presenta “materiali ferrosi, amianto, vernici, nafte e bcp in parte sfusi, in parte all’interno di appositi contenitori”, come descrisse Luigi Boeri, l’ingegnere forense che nei primi anni Duemila indagò la discarica. La soluzione della Marina Militare prevede la realizzazione di una vasca di colmata per conferirvi 215.000 metri cubi di fanghi di dragaggio estratti dalla darsena grande che sarà portata a una profondità tra -10 e -12 metri. Attorno e dietro la struttura di contenimento migliaia di pali e palancole per sostenere la nuova banchina e contrastare la spinta del materiale retrostante. A contatto con la zona di discarica una trincea drenante di pietre.

