La spiaggia per diversamente abili di Marinella avrà bagni totalmente rinnovati

Il Comune di Sarzana ha approvato un articolato intervento di rifacimento dei bagni per persone con disabilità e di abbattimento delle barriere architettoniche presso la struttura comunale a servizio della spiaggia pubblica di Marinella di Sarzana, in via Kennedy. L’operazione, formalizzata attraverso tre determine dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici, consente di avviare tutte le lavorazioni previste dal progetto complessivo condiviso anche con la Consulta della disabilità.

Nel dettaglio, un primo documento riguarda le opere edili, affidate all’impresa Paolo Orlando Badiale di Sarzana. L’intervento comprende il rifacimento strutturale degli spazi, l’adeguamento dei percorsi e la realizzazione delle soluzioni necessarie a garantire piena accessibilità. Il costo complessivo dell’appalto ammonta a 53.182euro. La seconda determina approva i lavori relativi agli impianti elettrici, affidati alla ditta Elettro2000 di Tonelli Massimiliano, con sede a Castelnuovo Magra. L’importo dell’intervento è pari a 6.25euro e consentirà di adeguare gli impianti alle nuove esigenze funzionali della struttura. Il terzo atto riguarda infine il lotto degli impianti idraulici, affidato alla ditta Isoppo Idraulica S.n.c. di Sarzana. I lavori, fondamentali per la piena fruibilità dei nuovi servizi igienici, comportano una spesa complessiva di 19.800 euro. Nel complesso, l’investimento supera i 79mila euro e sarà interamente finanziato dal capitolo di bilancio dedicato agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare l’accoglienza e l’accessibilità della spiaggia pubblica di Marinella, particolarmente frequentata nei mesi estivi anche da associazioni che operano a favore delle persone con disabilità, garantendo servizi adeguati e compatibili con l’utilizzo scolastico della struttura nel resto dell’anno.