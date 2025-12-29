Lo Spezia chiude il primo colpo e completa il reparto portieri con il serbo Radunovic

Il calciomercato dello Spezia si apre con l’arrivo di un nuovo portiere: Boris Radunovic. Serbo, ventinove anni (trenta il prossimo maggio), Radunovic lascia il Cagliari di cui era stato il portiere titolare nell’anno della promozione in Serie A e torna in cadetteria, dove in carriera ha giocato per 152 volte con le maglie di Avellino, Cremonese, Cagliari e Bari, con cui aveva giocato la scorsa stagione. Si attendeva per oggi una risposta dal club sardo, che ha dato il suo via libera per la cessione in prestito con diritto di riscatto.

Donadoni ha così al completo il nuovo roster dei portieri, in deficit dopo l’infortunio di Fallou Sarr, la cui stagione è finita un mese fa. Con Loria che proseguirà nel ruolo di terzo, saranno proprio il serbo e lo spezzino Mascardi a giocarsi il ruolo di numero uno della squadra, che come nello scorso gennaio torna ad aprire un ballottaggio per il ruolo di portiere titolare.

