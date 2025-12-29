Maxi incidente in A26, un morto e venti feriti: lo scontro tra tir, auto e un pullman

Genova. Gravissimo incidente stradale poco dopo le 21 di oggi, lunedì 29 dicembre, sull’autostrada A26, tra Masone e Pra’, all’altezza di Mele, alle spalle di Genova. Un morto e venti feriti il bilancio dello scontro avvenuto in direzione sud in un tratto interessato da un restringimento di carreggiata dovuto a un cantiere. Coinvolte automobili, tir e un pullman.

La vittima è stata proprio il conducente del mezzo turistico. Ancora non se ne conosce l’identità. Anche i feriti gravi sono tutti passeggeri del pullman: sono stati smistati verso i pronto soccorsi di vari ospedali. Meno gravi le persone a bordo degli altri veicoli.

