Portofino: via Silvio Berlusconi, ad inaugurarla il figlio Piersilvio

Via Silvio Berlusconi a Portofino, sarà inaugurata a primavera dal figlio Piersilvio. Si tratta di una pedonale lunga circa mezzo chilometro che parte dall’estremità del Molo Umberto I° e sale tra la macchia mediterranea al Castello Brown e al suo fantastico parco da cui si gode una vista meravigliosa sul Golfo Marconi e sul centro storico del Borgo. La strada, frequentata da molti escursionisti, era stata inaugurata dal sindaco Matteo Viacava e dall’assesore regionale Raul Giacomo Giampedrone (foto). Ora sono in corso lavori di adeguamento, in particolare alla pavimentazione e canalizzazione dell’acqua piovana,

Silvio Berlusconi trascorreva le vacanze nella villa dell’Olivetta (oggi di Dolce & Gabbana) prima ancora di diventare celebre; aveva poi preso in affitto dalla famiglia Bonomi Bolchini il castello di Paraggi. Tra gli abitanti di Portofino aveva molti amici. Per questo il sindaco Matteo Viacava, dopo la morte, ha pensato di dedicarli una strada; la Prefettura ha accordato i permessi.

