Sabato pomeriggio Axmo inaugura la nuova sede a San Terenzo: punto di riferimento per musica, arte e socialità

L’associazione musicale Axmo inaugura la nuova sede sabato 3 gennaio a partire dalle 16.30, negli spazi di via degli Scoglietti 11, a San Terenzo.

Un appuntamento aperto al pubblico che segna un passaggio importante nel percorso dell’associazione e che intende proporsi come momento di incontro tra musica, arti visive e comunità.

Il pomeriggio inaugurale sarà caratterizzato da una jam session libera, aperta a musicisti e appassionati, affiancata da un buffet conviviale. In occasione dell’apertura sarà inoltre presentata una mostra fotografica e pittorica con opere di Brucio, Bianca Boriassi, Qor e Daniela Spaletra, a testimonianza della vocazione multidisciplinare dello spazio.

Axmo nasce come associazione musicale di promozione sociale con l’obiettivo di creare un luogo aperto e inclusivo dedicato alla musica e alle arti, favorendo l’incontro tra artisti, appassionati e cittadini. L’associazione promuove attività culturali, eventi, jam session e mostre, offrendo uno spazio di condivisione e sperimentazione creativa.

L’inaugurazione rappresenta così non solo l’apertura di una nuova sede, ma l’avvio di una fase che punta a rafforzare la presenza di Axmo sul territorio e il suo ruolo come punto di riferimento per la vita culturale locale.

