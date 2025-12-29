‘Santa’; gara di pesto riservata ai giovanissimi, tutti vincitori ex aequo

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (testo e foto)

Da tempo, uno degli appuntamenti più classici dell’estate sammargheritese è dato dalla combattutissima gara di preparazione del pesto con l’antico metodo del mortaio.

Per una sera, sammargheritesi, ospiti, turisti anche stranieri, si sfidano a chi prepara la ricetta migliore e più legata alla tradizione. Alcuni anni fa, tra i partecipanti, si è addirittura cimentato l’ex pilota Ferrari di Formula 1 Eddie Irvine.

Quest’anno, Piero Chiarelli e tutti i volontari dello Scoglio di Sant’Erasmo hanno pensato di organizzare una “Christmas Edition” della tradizionale sfida, dedicata alle future leve della cucina italiana.

Sotto il tendone allestito presso i Giardini a Mare, si sono infatti sfidati, sotto gli attenti occhi dei genitori, 12 bambini, dai 4 ai 14 anni.

Schierate lungo la tavolata, allestita con tutti gli ingredienti indispensabili, le giovanissime promesse si sono impegnate al massimo, con anche ottimi risultati, come rilevato dall’attenta giuria, guidata dal vicesindaco Fabiola Brunetti.

Al termine, si è deciso di premiare ex aequo tutti i partecipanti, tutti ben felici di aver contribuito, divertendosi, a sperimentare le proprie velleità culinarie.

» leggi tutto su www.levantenews.it