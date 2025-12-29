Sestri: Capodanno in piazza, ordinanza contro l’asporto del vetro

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Sestri Levante

Sestri Levante si prepara a salutare il nuovo anno con un grande evento di piazza. Il palco, coperto, sarà montato in piazza Matteotti tra la chiesa di Santa Maria di Nazareth e l’albero di Natale. A partire dalle 21.30 al via la festa con la musica dal vivo dei Molto Bene Grazie Band, a seguire il cabaret del comico genovese Fabrizio Casalino fino allo scoccare della mezzanotte. Dopo il brindisi, accompagnato da panettone e spumante offerti dalla P.A. Croce Verde di Sestri Levante, la serata proseguirà con il dj set di Paolo Sax Sound. La partecipazione è libera e gratuita. Oltre ai locali della zona che decideranno di tenere aperto, in piazza sarà garantito un servizio bar a cura del Bar Bistrò e del Chiosco Duro.

