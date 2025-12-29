Soldi ad Hamas, prende forma il sostegno ad Hannoun: oggi presidio davanti al carcere

Genova. “La solidarietà con la Palestina non si arresta, tutti e tutte libere!”. Circola da ieri pomeriggio sui social e sulle chat il volantino che invita a un presidio organizzato alle 18 davanti al carcere di Marassi, a Genova, per sostenere Mohammad Hannoun, che lì si trova dopo essere stato arrestato con l’accusa di avere gestito raccolte fondi per sostenere Hamas.

La manifestazione di oggi è stata promossa da alcune associazioni e singoli cittadini e anche se non è possibile ipotizzare quanto sarà partecipata, in queste ore stanno prendendo forma sia un movimento di sostegno per l’architetto palestinese sotto inchiesta sia un movimento di opinione che vuole chiarezza sull’indagine portata avanti dalla procura di Genova anche su input di fonti investigative israeliane.

