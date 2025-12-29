Ultimo lunedì dell’anno con il sole ma vento da Nord

Nella notte nubi basse e locali foschie tra Valle Stura e Valle Scrivia, in diradamento dal mattino; altrove sereno o poco nuvoloso fino al tardo pomeriggio; poi un flusso sudorientale favorisce un aumento della nuvolosità fino a cielo irregolarmente nuvoloso in serata sul Centro-Ponente: così la previsione di Arpal.
VENTI: fino al mattino tra moderati e forti sul Centro-Ponente, deboli variabili altrove; dalla tarda mattinata tra deboli e moderati in rotazione da sudest sul Centro-Levante, in rinforzo in serata