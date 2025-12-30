Albenga, Ciangherotti lancia il progetto “Un sorriso in più”: “Un giorno al mese visite e cure odontoiatriche gratuite o a prezzo agevolato”

Albenga. “Non può esserci sicurezza senza dignità e non può esserci dignità senza il diritto di sorridere senza vergogna”. Così il dentista ingauno Eraldo Ciangherotti ha deciso di lanciare “Un sorriso in più”, un nuovo progetto che, una giornata al mese per tutto il 2026, vedrà il suo studio di viale Pontelungo offrire visite e cure odontiatriche gratuite o al prezzo di costo.

“Ad Albenga, in questi giorni, si parla di vandalismi, degrado, giovani che spaccano invece di costruire. Nel mio piccolo, ho deciso di fare il contrario: ricostruire – spiega Ciangherotti – Da gennaio 2026, nel mio studio odontoiatrico nascerà ‘Un sorriso in più’: vuol dire che, per tutto il 2026, un giorno al mese, il primo sabato del mese, sarà interamente dedicata a visite e cure odontoiatriche gratuite (estrazioni dentali, otturazioni, devitalizzazioni e ricostruzioni in composito) o con un contributo esclusivamente limitato alla sola spesa dei manufatti odontotecnici”.

