Albenga festeggia il Capodanno: due giorni di musica, spettacolo e convivialità nel cuore della città

Albenga. Albenga si prepara a salutare il nuovo anno con un ricco programma di eventi che animerà il centro cittadino tra musica itinerante, concerti e festeggiamenti in piazza, coinvolgendo residenti e visitatori di tutte le età.

Il calendario prende il via oggi, martedì 30 dicembre, con l’energia travolgente della Street Marching Band – Banda di Pontelungo, protagonista di una parata musicale dalle 16.30 alle 18.00 lungo le vie cittadine. La partenza è prevista da Piazza del Popolo, con passaggio in Viale Martiri della Libertà, Viale Italia e arrivo nella zona mare, per un pomeriggio all’insegna del ritmo e del divertimento.

