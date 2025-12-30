Animali domestici e botti di fine anno, le dritte del mondo animalista

Dal non lasciare i quattro zampe in giardino, all’alzare il volume di radio e tv, dal ridurre le possibilità di fuga dei nostri amici non umani, al far sì che non restino soli: anche quest’anno, in vista di San Silvestro, il mondo animalista diffonde una serie di consigli e suggerimenti dedicati alla tutela del benessere animale in occasione dei botti di fine anno. Questo ad esempio il decalogo stilato dall’Oipa “per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali e non solo”, si legge sul sito dell’associazione; ecco le dieci dritte:

Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi; Non lasciamoli soli, potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli; Non lasciamoli in giardino. Teniamo in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga; Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane; Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato; Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura; In caso di necessità, facciamo visitare l’animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto; Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico; Organizziamo una “gita fuori porta” per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi; Chiediamo al nostro Comune un intervento per vietare e prevenire festeggiamenti pericolosi, anche mediante campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi e pericolosi per animali domestici e selvatici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com