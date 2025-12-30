Asl3, Bottaro va in pensione: “Grazie a tutti. La riforma sanitaria? Necessaria ma solo il tempo dirà se è quella ideale per la Liguria”

Genova. “Sono giorni belli, dove riaffiorano mille ricordi di quanto fatto fino ad oggi. Al contempo sono giorni non semplici: oltre a dei grandi professionisti lascio una famiglia”. Con queste parole il direttore generale di Asl3. Luigi Carlo Bottaro, si congeda dopo 10 anni alla guida dell’Azienda. Il 31 dicembre 2025 il direttore generale uscirà dal suo ufficio, dove ha diretto per dieci lunghi anni l’Asl genovese, per l’ultima volta. A capo dell’Azienda genovese dal 1 agosto 2016 (per i due anni precedenti ne era stato direttore sanitario) il dottor Bottaro ha scelto Genova24 per rilasciare la sua ultima intervista.

In questi anni ha visto la sanità trasformarsi diverse volte. Ha attraversato, come da lui stesso definiti, “due eventi tra i più complessi in assoluto, sotto tutti i punti di vista, della mia carriera“: quello del Covid e, precedentemente, il crollo del Ponte Morandi. “Due battaglie che abbiamo affrontato tutti insieme – ci spiega – da solo non avrei potuto fare niente”.

