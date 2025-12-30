“Il Partito Democratico di Massa-Carrara prende atto della decisione dei consiglieri comunali di Aulla Giovanni Schianchi, Giada Moretti, Katia Tomé, Tania Brunetti e Alessandro Giovannoni di rimettere la tessera del Partito democratico, di cui da oggi non fanno più parte”. Così recita la nota ufficiale dei dem. La decisione dei cinque consiglieri di maggioranza del gruppo “Aulla nel cuore” è una conseguenza di quanto accaduto dopo le elezioni provinciali che hanno visto prevalere il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, sostenuto dal centrodestra.

La scelta – prosegue il comunicato del Pd – è assunta in coerenza con il percorso politico che hanno intrapreso in occasione delle elezioni provinciali, durante le quali i consiglieri hanno sostenuto la candidatura di Roberto Valettini alla presidenza della Provincia. Il Partito Democratico di Massa-Carrara registra questa decisione come un atto conseguente alle posizioni politiche assunte e al cammino intrapreso negli ultimi mesi, ribadendo il valore della chiarezza e della coerenza nei confronti della comunità democratica, degli iscritti e degli elettori”.

“Il Pd provinciale – conclude la nota – conferma il proprio impegno a proseguire il lavoro politico e amministrativo sul territorio, rafforzando la propria presenza nei Comuni e nelle istituzioni locali, nel rispetto dei valori e delle scelte collettive che caratterizzano il progetto del Partito democratico”

L’articolo Aulla, cinque consiglieri escono dal Pd. I dem: “Prendiamo atto della decisione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com