Autorimessa di via IV Novembre a Noli: individuato il promotore per il completamento dell’opera

Noli. Dopo un’articolata procedura di valutazione comparativa, il Comune di Noli ha individuato il promotore per il completamento dell’autorimessa interrata di via IV Novembre, un’opera strategica per la mobilità cittadina rimasta incompiuta per oltre vent’anni. Alla procedura di finanza di progetto, avviata ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 36/2023, hanno partecipato due operatori economici.

La commissione giudicatrice, al termine dell’istruttoria tecnica ed economico-finanziaria, ha attribuito il punteggio complessivo più elevato alla proposta presentata da Saisef spa, ritenendola “complessivamente preferibile per qualità progettuale, sostenibilità economica e coerenza con l’interesse pubblico”. La giunta comunale ha quindi recepito l’esito della valutazione comparativa, procedendo alla formale individuazione del promotore quale passaggio necessario per l’avvio della successiva fase di gara.

