“Ballando con il Cinema” al Gassman di Borgio, Umberto Benotto e Carlo Crini fanno rivivere gli anni ’70 con “La febbre del sabato sera”

Savona. Non solo la musica, ma anche l’atmosfera e persino il modo di mixare i pezzi. Sarà tutto rigorosamente anni ’70 al Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi in occasione di “Ballando con il Cinema”, l’evento che il prossimo 3 gennaio 2026 unirà la proiezione di un grande classico del cinema all’atmosfera coinvolgente della dancefloor.

Come annunciato, la serata sarà dedicata a “Saturday Night Fever”, film simbolo degli anni ’70, e prenderà il via alle 20.30 con l’apertura delle porte. Alle 21 è prevista la proiezione del film, mentre dalle 23 inizierà la festa vera e propria.

