Camogli: macchine distributrici di biglietti ferroviari in tilt

La stazione di Camogli non ha un biglietteria presidiata da personale. Ha due macchinette automatiche distributrici di titoli di viaggio. Utenti ci segnalano che sono tutte e due fuori uso. Non è dato sapere se ciò avviene solo a Camogli o se il fenomeno è più diffuso. Il disagio in ogni caso esiste: il biglietto viene rilasciato dal personale viaggiante cui gli utenti segnalano il disagio prima di salire in treno. Un guasto può capitare, ma, specie in un centro turistico, dovrebbe scattare un allarme, per informare il personale preposto; sarebbe auspicabile una riparazione immediata da remoto. Oggi le tecnologie lo consentono. Ricordiamo che Camogli è anche l’unica stazione della Riviera dove i marciapiedi sono accessibili solo attraverso scale; ossia non esistono ascensori; il primo binario lo era ma l’accesso è stato cancellato vendendo un’area pubblica (ex scalo ferroviario di proprietà comunale) a privati, senza salvaguardare neppure l’accessoo ai disabili.

» leggi tutto su www.levantenews.it