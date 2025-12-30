Campo in Ferro, LeAli e Avs: “Fortissimamente contrari a una colata di cemento sopra i veleni”

“Non siamo davanti a un intervento di riqualificazione, ma all’ennesima operazione di rimozione del problema sotto una colata di cemento. Campo in Ferro contiene rifiuti speciali e pericolosi. Non bonificarli significa lasciare i veleni dove sono, con effetti sulla salute delle persone che abitano e lavorano nell’area e sull’intero Golfo, su suoli, falde e mare. I rifiuti tossici non scompaiono perché li chiamiamo ‘sviluppo’”. Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi, consiglieri comunali di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra esprimono fortissima contrarietà all’ipotesi di ‘tombare’ la discarica di Campo in Ferro per realizzare una nuova banchina all’interno del progetto Basi Blu.

“Il progetto Basi Blu rappresenta inoltre, come più volte abbiamo dichiarato, una scelta sbagliata e dannosa per la Spezia: non porta lavoro stabile né beneficio alla città, ma rafforza una servitù militare che grava sul territorio da decenni, producendo inquinamento, disagi e ulteriore militarizzazione. Una città che ha già dato troppo, e continua a pagare un prezzo altissimo – continuano -. L’arsenale militare oggi è in gran parte inutilizzato: oltre l’80% degli spazi è vuoto. Invece di avviare un percorso serio di restituzione alla città e alle cittadine e ai cittadini, si sceglie di espandere ancora, consumando suolo e seppellendo problemi irrisolti”.

