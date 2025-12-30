Campo in Ferro, Pci: “Tombatura discarica decisione politica che cancella ogni prospettiva di bonifica e utilizzo civile”

“La tombatura della discarica di Campo in Ferro per realizzare una nuova banchina militare legata al progetto Basi Blu è una scelta gravissima che certifica la totale subordinazione della Spezia agli interessi militari. Altro che soluzione tecnica: si tratta di una decisione politica che cancella ogni prospettiva di bonifica e di utilizzo civile di un’area storicamente inquinata”. Lo afferma in una nota Matteo Bellegoni, segretario regionale del Partito comunista italiano. “Per anni si è parlato di restituzione del sito alla città. Oggi, invece, si sceglie di coprire una discarica di rifiuti pericolosi, nascondendo il problema anziché risolverlo, pur di accelerare un’opera funzionale esclusivamente alla Marina. La bonifica rallenta e impone controlli; la tombatura permette di andare avanti in fretta, scaricando i rischi ambientali sulle generazioni future”, aggiunge Bellegoni.

“L’amministrazione comunale ha rinunciato a difendere gli interessi della città, accettando passivamente decisioni prese altrove. Nessun confronto pubblico, nessuna trattativa reale con il governo, nessuna compensazione per il territorio. Alla Spezia, mentre ampie parti dell’Arsenale restano inutilizzate, si moltiplicano le servitù militari e si allarga ulteriormente l’impronta delle infrastrutture belliche”, prosegue il segretario regionale Pci, per il quale “il progetto Basi Blu non porta sviluppo né lavoro stabile: rafforza un modello chiuso, dipendente dall’industria militare e impermeabile ai bisogni sociali. La Spezia viene trattata come una zona di sacrificio, dove l’ambiente e il futuro vengono sepolti sotto il cemento”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com