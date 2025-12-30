Cantieri: da Mit e Regione Liguria via libera ad altri 14mln di euro di ristori agli autotrasportatori su tratte Aspi

Liguria. Via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con Regione Liguria all’erogazione di un’ulteriore tranche da 14 milioni di euro di ristori a favore degli autotrasportatori nell’ambito dell’accordo siglato nel 2023 a sostegno del comparto, a fronte degli extra costi sostenuti a causa dei cantieri autostradali sulle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia in Liguria.
Dal 2023 ad oggi sono state erogate tre tranches di fondi da 35 milioni di euro l’una a titolo forfettario. Questi ulteriori 14 milioni di euro costituiscono residue eccedenze emerse a conclusione, il 31 dicembre di quest’anno, dell’iniziativa cash back e verranno distribuiti da Aspi con le medesime modalità per supportare la logistica ligure.