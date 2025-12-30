Capodanno in Piazza Europa fra divieti, percorsi alternativi e agevolazioni per i residenti

Piazza Europa fulcro centrale del Capodanno spezzino. E, a proposito di questo, il Comune della Spezia informa che, in occasione del concerto di Capodanno 2026 saranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento. L’ordinanza nei suoi punti principali stabilisce che dalle 7 del 31 dicembre 2025 olle 3 del 1° gennaio è istituito il divieto di fermata in Piazza Europa nel tratto compreso tra Via Minzoni e Via V. Veneto (lato Piazza), nel tratto tra Via XXIV Maggio e Via V. Veneto, nel tratto tra Via Santorre di Santarosa e Piazza Europa (settore Migliarina, lato mare). A partire dalle 14 del 31 dicembre sempre fino alle 3 del primo giorno dell’anno sarà vietato fermarsi in Via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra Via V. Veneto e Via Minzoni, su entrambi i lati. Infine dalle 20 del 31 alle 3 del 1° gennaio verrà adottato un provvedimento di divieto di transito su Via Veneto come le conseguenti prescrizioni: l’itinerario consentito per il raggiungimento di Via Tolone, Via Dei Colli, Via XXVII Marzo e Via XX Settembre da Via Veneto sarà Via Crispi, Viale Italia, Via Micca, Via Minzoni, Via Santorre di Santarosa, Via Veneto; i residenti di Via Costantini potranno entrare da Via Crispi sulla Via Veneto ed uscire sulla Via Veneto, Via Crispi; gli Utenti dell’area di parcheggio Europa Park entreranno da Via V. Veneto c/o Piazza Europa settore Migliarina e usciranno da Via XXIV Maggio c/o Piazza Europa settore Migliarina

Previste parallelamente anche alcune agevolazioni per i residenti: dal 30 dicembre alle 8 alle 10 del 2 gennaio, i titolari di pass residenti nelle zone A-B-C-D potranno sostare gratuitamente in tutte le aree di parcheggio, comprese Piazza Beverini e Viale Garibaldi. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare gli spostamenti in anticipo. Le misure sono adottate per garantire la sicurezza dei partecipanti e il transito dei mezzi di emergenza. Per ulteriori dettagli, l’ordinanza completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune della Spezia www.comune.sp.it nella sezione “Albo Pretorio”.

