Rincaro dei pedaggi in vista lungo gran parte della rete autostradale italiana. Dal 1° gennaio 2026 le tariffe registreranno un incremento medio dell’1,5 per cento per adeguarsi all’inflazione. “La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi Pef regolatori”, si legge in una nota diffusa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella quale si riferisce poi cheL’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha “determinato che l’adeguamento tariffario all’inflazione sarà dell’1,5%”, incremento riguardante le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani economico-finanziari. Con il ministero che nella nota precisa, in merito alle decisioni di Corte Costituzionale e di Art, di non poter più intervenire.

Il Mit informa altresì che alcune società concessionarie “non sono previste variazioni tariffarie a carico dell’utenza, in linea con i rispettivi Atti convenzionali vigenti”; si tratta di Ivrea-Torino-Piacenza (Tronco A5 e A21), Strada dei Parchi e – elemento che riguarda lo Spezzino e la Liguria in generale – Concessioni del Tirreno, che ha in carico la A12 da Livorno a Sestri Levante, la A10 da Savona a Ventimiglia e il raccordo autostradale Santo Stefano-La Spezia.

L’articolo Dal 1° gennaio pedaggi autostradali in aumento, l’A12 tra Livorno e Sestri tra i tratti non toccati dal rincaro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com