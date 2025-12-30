Fondi ad Hamas, Hannoun alla giudice: “Nessun finanziamento diretto o indiretto”

Genova. Non ha risposto alle domande della gip Silvia Carpanini ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni Mohammad Hannoun, arrestato sabato perché accusato di essere un finanziatore e membro di Hamas. “Non ha avuto modo di leggere gli atti – chiariscono i suoi legali Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo dopo l’interrogatorio di garanzia – e per questo gli abbiamo consigliato noi di non rispondere per ora”

Il 63enne architetto e fondatore di diverse associazioni di beneficienza, ha parlato per circa mezz’ora e “ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per attività precise di beneficenza a favore del popolo palestinese in tutte le sedi, cioè Gaza, la Cisgiordania e i campi profughi, attività che ha cominciato a svolgere negli anni Novanta” spiegano i legali

