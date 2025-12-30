Genoa, dopo la sconfitta con la Roma i tifosi discutono sul saluto di De Rossi alla Curva Sud

Genova. Il day after di Genoa – Roma è stato un’esplosione di delusione da parte dei tifosi. Rabbia per i tre gol regalati nella prima mezz’ora e una squadra troppo disattenta e in balia dell’avversario.

La situazione di classifica acuisce le discussioni e il blackout dell’Olimpico ha fatto subito preoccupare i sostenitori rossoblù, che avevano comunque elogiato le prestazioni positive con Inter e Atalanta. Sul mercato, sono quasi tutti d’accordo, è necessario intervenire in modo importante per arrivare alla salvezza visto che gran parte dei nuovi arrivi o hanno continui problemi fisici o sono stati accantonati in favore di giocatori ritenuti più adatti. Innumerevoli le condivisioni del fermo immagine della manata di Svilar a Ostigard su cui gli arbitri hanno inspiegabilmente sorvolato.

» leggi tutto su www.genova24.it