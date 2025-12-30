Gli annunci di lavoro della settimana: il turismo scalda i motori, ricercatissimi anche operai e manovali

Il Centro per l’Impiego della Spezia e Sarzana ha pubblicato, nell’ultimo aggiornamento settimanale, 122 opportunità di lavoro riferite a diversi settori economici del territorio provinciale. Le offerte coinvolgono sia profili qualificati sia posizioni rivolte a chi è al primo inserimento lavorativo.

Tra le figure professionali maggiormente richieste figurano saldatori e carpentieri, elettricisti, operai e assemblatori meccanici, muratori e manovali edili, tecnici installatori elettrici ed elettronici e impiegati tecnici, a conferma di una domanda consistente nei comparti industriale, artigianale ed edile. Le proposte contrattuali comprendono tempo determinato, indeterminato e apprendistato.

