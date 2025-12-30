Insieme per Luni: “Unanimità del Consiglio comunale contro il terrorismo ma la maggioranza boccia il confronto sul futuro del Comune”

“Nel Consiglio comunale di Luni del 29 dicembre la minoranza ha ottenuto un risultato politico chiaro: l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno su pace, diritti umani e condanna di ogni forma di terrorismo, a conferma che su valori fondamentali il Consiglio comunale è in grado di esprimere una posizione netta, responsabile e condivisa”. Così in una nota il gruppo Insieme per Luni, che prosegue: “L’atto, presentato dalla minoranza, ribadisce l’assoluta incompatibilità tra terrorismo e democrazia, distingue in modo inequivocabile la solidarietà umanitaria da ogni forma di violenza e impegna Sindaco e Giunta a una chiara presa di posizione contro Hamas e contro ogni organizzazione terroristica, oltre a sostenere la soluzione dei due Stati come unica prospettiva credibile per una pace giusta e duratura. Di segno opposto l’esito della discussione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, approvato dalla sola maggioranza con il voto contrario della minoranza. Secondo la minoranza, il DUP certifica una programmazione debole, rinviata e priva di una visione credibile, incapace di affrontare i problemi reali del territorio proprio nella fase finale della legislatura. Nei paesi di Nicola, Ortonovo Paese e Annunziata, il DUP si limita a richiamare il rifacimento della pavimentazione a Nicola, peraltro già deciso in precedenza, e l’avvio della sistemazione dell’illuminazione pubblica (1° e 2° lotto), intervento avviato solo dopo che la minoranza ha chiesto esplicitamente di stanziare le risorse necessarie per il ripristino dei numerosi punti luce non funzionanti. Nessun progetto organico, nessuna strategia di rilancio dei borghi storici. Come già evidenziato nell’anno precedente, restano invece non realizzate, rinviate o di fatto abbandonate le principali promesse di mandato, tra cui: la palestra comunale; gli interventi su parcheggi, viabilità e strade; il decoro urbano e una manutenzione pianificata delle opere pubbliche; la regimazione delle acque piovane e bianche; il rifacimento della rete idrica e il completamento della rete fognaria; la strettoia e il parcheggio di via Figliola; la sistemazione delle aree di Luni Mare e della zona sotto ferrovia; la pulizia e manutenzione interna dei borghi storici di Ortonovo Paese e Nicola; il miglioramento dell’accessibilità lungo il Parmignola alla Scuola Media di Isola; l’abbandono del museo etnografico e il mancato avvio del progetto di rivitalizzazione della stazione di Luni; gli interventi su Monte Grosso; i cantieri scuola e i cantieri sociali di inserimento lavorativo per persone svantaggiate; il controllo del vicinato e le politiche di sicurezza urbana; il rilancio della zona industriale e la creazione di opportunità di lavoro sul territorio; il recupero dell’artigianato e degli antichi mestieri; un’urbanistica a impatto zero e il sostegno all’edilizia locale; il consolidamento e l’ampliamento delle attività agricole; il rafforzamento della sanità territoriale; l’apertura di centri di accoglienza e spazi di aggregazione per i giovani. Nel dibattito consiliare la minoranza ha inoltre denunciato il metodo di lavoro della maggioranza, caratterizzato da documentazione incompleta, tempi inadeguati e da un confronto sugli emendamenti di fatto azzerato, che svuota il ruolo del Consiglio comunale e riduce il Bilancio a un atto meramente formale. Per queste ragioni la minoranza ha ritirato gli emendamenti presentati e ha annunciato la sospensione dei lavori della Commissione Bilancio e Finanze fino a quando non saranno garantiti atti completi, corretti e procedure rispettose delle prerogative consiliari. È stata inoltre annunciata un’iniziativa presso la Prefettura per segnalare le criticità procedimentali riscontrate. In sintesi, l’unità dimostrata dal Consiglio comunale su pace, diritti umani e condanna del terrorismo dimostra che, quando c’è volontà politica, è possibile assumere posizioni chiare e responsabili. Sul futuro di Luni, invece, la maggioranza continua a sottrarsi al confronto, approvando atti fondamentali senza una vera discussione e senza una programmazione credibile. Il programma di mandato della Giunta Silvestri si è confermato un vero e proprio libro dei sogni: gli stessi obiettivi del programma 2017–2022 sono stati riproposti nel programma 2022–2027, ma risultano ancora largamente inattuati. Non è solo una questione di numeri, ma di rispetto delle istituzioni e dei cittadini. Senza trasparenza, tempi certi e confronto reale non c’è buona amministrazione”.

