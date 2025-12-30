Il conto alla rovescia per il 2026 è iniziato e Lerici è pronto ad accoglierlo in grande stile: il 31 dicembre dalle 22 la Hbh Show Band farà scatenare tutta Piazza Garibaldi con lo spettacolo History100, un tuffo nel passato per rivivere i più grandi successi italiani e internazionali dagli anni ’50 sino agli anni 2000. Uno show gratuito pensato per tutte le età e tutti i gusti, in cui si spazierà dal rock’n’roll al twist, dal soul al pop, sino alla disco music, per trascorrere una serata indimenticabile e coinvolgente. Ma la festa non finisce qui: dopo due ore di musica e divertimento, si continua a ballare con il Djset con hit italiane e internazionali dagli anni ’70 fino ad oggi. E per chi vuole deliziarsi passeggiando tra le bellissime luminarie, nessun problema: dal 31 dicembre al 2 gennaio potrete gustare le bontà dei banchetti dello street food, che animeranno tutto il lungomare di Lerici sino alla Rotonda Vassallo.

L’articolo Lerici si prepara al nuovo anno a suon di musica proviene da Città della Spezia.

