Manca il sì di Mendes, ma c’è l’accordo con il Modena. Poi le uscite in attacco

Dopo Boris Radunovic, lo Spezia si avvicina a chiudere il secondo acquisto del suo mercato invernale: Pedro Mendes. La dirigenza aquilotta ha trovato l’accordo con il Modena per l’attaccante, con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza della squadra di Donadoni, che spera di avere a disposizione il calciatore per la ripresa degli allenamenti del 3 gennaio. Chiusa la trattativa con il club emiliano, ora lo Spezia deve trovare l’accordo definitivo con il calciatore, che aveva aperto alla possibilità di lasciare Modena dopo l’arrivo di Manuel De Luca, che proprio ieri ha svolto le visite mediche.

Mendes andrà così a rinforzare un attacco che si fa, ora, fin troppo numeroso. A Melissano e il vice Cavola il compito di scremare un reparto che con l’arrivo del portoghese conta sei uomini offensivi, troppi. Donadoni è stato chiaro qualche giorno fa, bene la rapidità nel muoversi in entrata, ma a fine mercato il tecnico non vuole essere costretto ad allenare una rosa extra large. E date le indicazioni, l’allenatore sembra orientato a giocare con al massimo due attaccanti contemporaneamente.

