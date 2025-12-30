Meteo, giornata stabile e serena con temperature in calo. Il 2026 inizierà con nuove nevicate sulle alture

Genova. Di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso tra savonese, genovesato e spezzino; in tale contesto, non si escludono pioviggini durante gli addensamenti più consistenti. Sull’imperiese e sui versanti padani occidentali, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un rapido diradamento della copertura nuvolosa, con ampie schiarite associate anche sul settore centro-orientale. Tuttavia, nel corso del pomeriggio è previsto un veloce incremento della nuvolosità sui versanti padani centro-occidentali; in serata, non sono escluse locali e deboli precipitazioni associate, anche nevose fino a fondovalle.

La giornata di oggi, martedì 30 dicembre, sarà di transizione; infatti, l’anticiclone si indebolirà definitivamente e lascerà gradualmente spazio ad aria decisamente più fredda dai quadranti nord-orientali. Pertanto, sulla nostra Regione sono attese condizioni di variabilità atmosferica, accompagnate da un calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno.

