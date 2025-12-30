Meteo: tempo variabile sulla Liguria, atteso un nuovo calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno

Liguria. La giornata di oggi, martedì 30 dicembre, sarà di transizione; infatti, l’anticiclone si indebolirà definitivamente e lascerà gradualmente spazio ad aria decisamente più fredda dai quadranti nord-orientali. Pertanto, sulla nostra Regione sono attese condizioni di variabilità atmosferica, accompagnate da un calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: in serata, venti forti dai quadranti settentrionali, specie sul settore centro-occidentale della costa.

